Задание 3!? пожалуйста подскажите

Биология
Задание 3!? пожалуйста подскажите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под буквой Б сердце лягушки под буквой А сердце ящерицы
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