Периметр прямоугольника 20 см, ширина 4 см. Найдите площадь прямоугольника.По действиям. Без иксов!
Математика
Периметр прямоугольника 20 см, ширина 4 см. Найдите площадь прямоугольника.По действиям. Без иксов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=20 в=4 а-? Р=(а+в)*2 а=20:2-4=6 S=ab=6*4=24см (2)
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