Помогите пожалуйста с астрономией! Звезда Вега расположена на расстоянии 26.4 св. года от Земли. Сколько лет летела бы к ней ракета с постоянной скоростью 30 км / с? Очень буду благодарен за подробный ответ.

Физика

Помогите пожалуйста с астрономией! Звезда Вега расположена на расстоянии 26.4 св. года от Земли. Сколько лет летела бы к ней ракета с постоянной скоростью 30 км / с? Очень буду благодарен за подробный ответ.

Автор: Гость