Помогите пожалуйста с астрономией! Звезда Вега расположена на расстоянии 26.4 св. года от Земли. Сколько лет летела бы к ней ракета с постоянной скоростью 30 км / с? Очень буду благодарен за подробный ответ.
Физика
Помогите пожалуйста с астрономией! Звезда Вега расположена на расстоянии 26.4 св. года от Земли. Сколько лет летела бы к ней ракета с постоянной скоростью 30 км / с? Очень буду благодарен за подробный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считая скорость света равной 300000 км/сек получаем: 26,4х300000/30 = 26,4х10⁴ лет.
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