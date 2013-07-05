3/13+5.7/13. 6.2/17+3.11/17
Математика
3/13+5.7/13. 6.2/17+3.11/17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/13+5,7/13=5,10/13 6.2/17+3.11/17=9.13/17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1)Определите тип связи в веществах: О2, РCl3, CaCl2 2)Определите тип связи в веществах: KBr, Br2, HBr Если можно, пришлите фотографией схемы дл...
Физика
Если тело совершает гармонические синусоидальные колебания с амплитудой 10 см и н??чальной фазой п/6, то в начальный момент времени t=0 смещение те...
Физика
Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 8 см и началь??ой фазой 1/3п. При частоте колебаний 0.25 гц, через одну секунду ...
Литература