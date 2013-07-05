3/13+5.7/13. 6.2/17+3.11/17

Математика
3/13+5.7/13. 6.2/17+3.11/17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/13+5,7/13=5,10/13 6.2/17+3.11/17=9.13/17
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