Что такое ролевая лирика
Литература
Что такое ролевая лирика
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Гость:
Это когда говорит не сам поэт, а персонаж, более или менее отдаленный от него
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