На складе товарной станции 356т груза.В течении дня часть груза увезли на 16 машинах, по 8т груза на каждой машине.К вечеру на складе поступила новая партия груза-485т. Сколько тонн груза оказалось на складе к концу дня?
Математика
На складе товарной станции 356т груза.В течении дня часть груза увезли на 16 машинах, по 8т груза на каждой машине.К вечеру на складе поступила новая партия груза-485т. Сколько тонн груза оказалось на складе к концу дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16·8=128(т)-груза увезли в течении дня 2) 356-128=228(т)-груза осталось 3) 228+485=713(т)-груза оказалось на складе к концу дня Ответ: 713 тонн
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