На складе товарной станции 356т груза.В течении дня часть груза увезли на 16 машинах, по 8т груза на каждой машине.К вечеру на складе поступила новая партия груза-485т. Сколько тонн груза оказалось на складе к концу дня?

Математика

На складе товарной станции 356т груза.В течении дня часть груза увезли на 16 машинах, по 8т груза на каждой машине.К вечеру на складе поступила новая партия груза-485т. Сколько тонн груза оказалось на складе к концу дня?

Автор: Гость