Составь предложения на правило написания имен существительных с шипящими на конце

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Составь предложения на правило написания имен существительных с шипящими на конце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Я нашла красивую и блестящую вещь 2)Этот товарищ стал командиром нашего отряда 3)Мама купила мне новый мяч 4)Врач мне дружелюбно улыбнулся и сказал,что укол будет безболезненным 5)В траве мельком пробежала маленькая мышь
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