Составь предложения на правило написания имен существительных с шипящими на конце

Гость: Гость:

1)Я нашла красивую и блестящую вещь 2)Этот товарищ стал командиром нашего отряда 3)Мама купила мне новый мяч 4)Врач мне дружелюбно улыбнулся и сказал,что укол будет безболезненным 5)В траве мельком пробежала маленькая мышь