Сочинение на тему Сердце матери . План 1) Мама самое святое слово на земле. 2) Ближе матери нет никогда. 3) Нельзя не любить мать!. 5класс спасибо заранее
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Сочинение на тему Сердце матери . План 1) Мама самое святое слово на земле. 2) Ближе матери нет никогда. 3) Нельзя не любить мать!. 5класс спасибо заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81)Мама самое святое слово на земле.Мама подарила жизнь каждому ребёнку.Мама твой самый лучший друг на планете.2)Ближе матери нет никого!Она во всём с тобой согласна.Она всегда тебе помогает в трудное для тебя время.Ребёнок для неё дороже золота.3)Нельзя не любить маму!Если не любить её она так же к тебе отнесётся.Она как солнце всегда светит тебе.Любите своих мам пока они есть!
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