B+42,7+(39,825-2,74) если b= 16,61
Математика
B+42,7+(39,825-2,74) если b= 16,61
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B+42,7+37,085=b+79,785, при b=16,61, получится 16,61+79,785= 96,395
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