Начерти квадрат,площадь которого равна 4 квадратных см раскрась ее 4 часть покажи ??ак это можно сделать по разному сколько квадратных см раскрашено чему ровна площадь нераскрашеной части
Математика
Начерти квадрат,площадь которого равна 4 квадратных см раскрась ее 4 часть покажи ??ак это можно сделать по разному сколько квадратных см раскрашено чему ровна площадь нераскрашеной части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь 3 квадратных см
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