Начерти квадрат,площадь которого равна 4 квадратных см раскрась ее 4 часть покажи ??ак это можно сделать по разному сколько квадратных см раскрашено чему ровна площадь нераскрашеной части

Математика
Начерти квадрат,площадь которого равна 4 квадратных см раскрась ее 4 часть покажи ??ак это можно сделать по разному сколько квадратных см раскрашено чему ровна площадь нераскрашеной части
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь 3 квадратных см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Горы равнины реки Озёра в Евразии
Ответить
Английский язык
Переведите тексты по английскому языку.
Ответить
Математика
Как из 4 палочек, не ломая их получить 15
Ответить
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =3,4см b5,5
Ответить
Математика
С одного аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два сам??лёта и через 3 ч оказались в пунктах назначения на расстояние 3900...
Ответить