Начерти квадрат,площадь которого равна 4 квадратных см раскрась ее 4 часть покажи ??ак это можно сделать по разному сколько квадратных см раскрашено чему ровна площадь нераскрашеной части

Математика

Начерти квадрат,площадь которого равна 4 квадратных см раскрась ее 4 часть покажи ??ак это можно сделать по разному сколько квадратных см раскрашено чему ровна площадь нераскрашеной части

Автор: Гость