Переведите тексты по английскому языку.

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Чай с молоком Наполните кастрюлю холодной водой. Вскипятите её, затем влейте немного кипящую воду в заварочный чайник что бы подогреть её. Положите немного чая в кружку . Добавьте молоко или сахар в кружки и влейте чай в кружки. Наслаждайся своим чаем с молоком. Англичане любят хорошую чашку чая. Они обычно пьют 4 чашки чая в день. Чай Чай это национальный британский напиток. 196 миллионов людей пьют его по всей Британии каждого дня. Почти половина страны пьёт чай. Чай пришел к нам с Дальнего Востока в 17 веке. В то время он был очень дорогим. Слово "чай" покрывает много социальных традиций. "Время чая" это время после обеда сандвичами, тортиками и чая для того, что бы не быть голодным в период между ланчем и ужином. Люди, которые работают обычно пьют чай примерно в 11 часов с утра для перекуса и называют это "чайная перемены" или "одиннадцатые". Британцы пьют больше всего индийский чай.