Как из 4 палочек, не ломая их получить 15
Математика
Как из 4 палочек, не ломая их получить 15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выложить римскую XV, вот правильный ответ
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