Участок одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов ААТ-АГГ-ЦТГ. Какую последовательность будет иметь соответствующий участок и-РНК?
Биология
Участок одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов ААТ-АГГ-ЦТГ. Какую последовательность будет иметь соответствующий участок и-РНК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно правилу комплементарности Гуанину соответствует Цитозин, а Аденину в РНК комплементарен Урацил, соответственно участок и-РНК будет иметь вид УУА-УЦЦ-ГАЦ
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