Кровь-жидкая среда нашего организма.она переносит вещества от различных органов ?? каждой клетке организма . от каких органов несет кровь питательные вещества и кислород к клеткам?
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Кровь-жидкая среда нашего организма.она переносит вещества от различных органов ?? каждой клетке организма . от каких органов несет кровь питательные вещества и кислород к клеткам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из лёгких когда мы вдыхаем кислород он туда попадает а кровь забирай и мы выдыхаем углекислый газ
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