Алена помыла братику руки, накормила его, уложила спать. найди верный вариант ответа. -в предложении три слова-помощника -в предложении нет слов-помощников -в предложении нет слов-указателей -в предложении восемь слов-назв...

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Алена помыла братику руки, накормила его, уложила спать. найди верный вариант ответа. -в предложении три слова-помощника -в предложении нет слов-помощников -в предложении нет слов-указателей -в предложении восемь слов-названий

Автор: Гость