Надо цифры написать письменно. (например : 1-один) помогите пожалуйста!!!
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Надо цифры написать письменно. (например : 1-один) помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) трех сот восьмидисяти восьми 2) четыресто восемьдесят 3) тридцати пяти лет 4) сорок два 5) трем 6) пятидясити шести 7) одиннадцати 8) девяносто пяти учащимся
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