Вещества с не полярной ковалентной связью

Химия
Вещества с не полярной ковалентной связью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C) и D). Любое простое вещество молекулярного строения.
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