Сколько букв и звуков в словах теплых, отлету, румяная,рябин,опенки, отчетливо
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Сколько букв и звуков в словах теплых, отлету, румяная,рябин,опенки, отчетливо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплых 6 букв 6 звуков отлету 6 букв 6 звуков румяная 7 букв 8 звуков рябин 5 букв 5 звуков опенки 6 букв 6 звуков отчетливо 9 букв 8 звуков
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