Опытный оператор печатает за 48 часов 192 листа. Начинающий за 48 ч печатает 96 листом. За сколько часов они напечатают 486 часов

Гость: Гость:

Первый оператор набирает 4 страницы в час. (192 делить на 48) Второй набирает 2 страницы в час. (96 делить на 48) Если они будут работать вдвоем, то наберут за один час 6 страниц. (2+4) Соответсвенно 486 делить на 6= 81. Операторы закончат работу за 81 час.