Опытный оператор печатает за 48 часов 192 листа. Начинающий за 48 ч печатает 96 листом. За сколько часов они напечатают 486 часов
Математика
Опытный оператор печатает за 48 часов 192 листа. Начинающий за 48 ч печатает 96 листом. За сколько часов они напечатают 486 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый оператор набирает 4 страницы в час. (192 делить на 48) Второй набирает 2 страницы в час. (96 делить на 48) Если они будут работать вдвоем, то наберут за один час 6 страниц. (2+4) Соответсвенно 486 делить на 6= 81. Операторы закончат работу за 81 час.
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