Помогите пожалуйста с алгеброй! Очень буду благодарен за подробный ответ! Запиш??те уравнение касательной к графику функции у = х² - х + 3, параллельной прямой y + х + 3 = 0.

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1) у + х + 3 = 0,⇒ у = -х -3 Это прямая, параллельная касательной. Множитель, стоящий перед "х" - это угловой коэффициент. У всех параллельных прямых угловые коэффициенты одинаковы. Значит, у нашей касательной ( у = kx +b) угловой коэффициент = -1 2) Угловой коэффициент касательной- это производная данной функции в точке касания. 3) Уравнение касательной имеет вид у - у0 = f '(x0)(x - x0) Выделенные компоненты надо найти. 4) f'(x) = 2x -1 2x - 1 = -1 2x = 0 x = 0 (это абсцисса точки касания) у = 0² - 0 +3 = 3 ( это ордината точки касания) 5) у - 3 = -1(х -0) у - 3 = -х у = -х +3 - это уравнение касательной.