Подскажите пожалуйста почему напряжение сравнивают с шириной водопроводной трубы?
Физика
Подскажите пожалуйста почему напряжение сравнивают с шириной водопроводной трубы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это вас кто-то в заблуждение ввёл. С шириной трубы обычно сравнивают сопротивление проводника. А напряжение с разностью высот этой трубы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через три знака то она увеличится на 799.2. Найдите эту дробь.
Окружающий мир
Кровь-жидкая среда нашего организма.она переносит вещества от различных органов ?? каждой клетке организма . от каких органов несет кровь питательн...
Математика
Выполни мат.действ.представив делимое в виде удобной разности и примен.правило деления разности на число 146:7=