"Ана тiлi - тiрлiгiмнiн айгагы" ангiме помогите написать пожалуйста несколько предложений.
Қазақ тiлi
"Ана тiлi - тiрлiгiмнiн айгагы" ангiме помогите написать пожалуйста несколько предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ана 3 әріптен құралған жылы сөз.Барлық адамзат анадан жаратылған.Ананы аялау керек.Мен өз анамның қадірін түсіндім.Аналар қартаймасын!
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