Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =3,4см b5,5
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =3,4см b5,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a×b=3,4×5,5=18,7см
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