Удочка согнулась в дугу руки у меня дрожали я рванул сильнее из воды вылетел громадный линь. в каком предложении отрывка три слова?

Русский язык
Удочка согнулась в дугу руки у меня дрожали я рванул сильнее из воды вылетел громадный линь. в каком предложении отрывка три слова?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рванул сильнее.В этом предложении три слова.Первое слово-я,второе слово-рванул,третье слово-сильнее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
"Ана тiлi - тiрлiгiмнiн айгагы" ангiме помогите написать пожалуйста несколько предложений.
Ответить
Биология
Участок одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов ААТ-АГГ-ЦТГ. Какую последовательность будет иметь соответствующий участок и-РНК?
Ответить
Физика
Подскажите пожалуйста почему напряжение сравнивают с шириной водопроводной трубы?
Ответить
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо через три знака то она увеличится на 799.2. Найдите эту дробь.
Ответить
Окружающий мир
Кровь-жидкая среда нашего организма.она переносит вещества от различных органов ?? каждой клетке организма . от каких органов несет кровь питательн...
Ответить