Удочка согнулась в дугу руки у меня дрожали я рванул сильнее из воды вылетел громадный линь. в каком предложении отрывка три слова?
Русский язык
Удочка согнулась в дугу руки у меня дрожали я рванул сильнее из воды вылетел громадный линь. в каком предложении отрывка три слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рванул сильнее.В этом предложении три слова.Первое слово-я,второе слово-рванул,третье слово-сильнее.
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