Удочка согнулась в дугу руки у меня дрожали я рванул сильнее из воды вылетел громадный линь. в каком предложении отрывка три слова?

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Удочка согнулась в дугу руки у меня дрожали я рванул сильнее из воды вылетел громадный линь. в каком предложении отрывка три слова?

Автор: Гость