Горы равнины реки Озёра в Евразии
География
Горы равнины реки Озёра в Евразии
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Гость:
Крупнейшие реки: янцзы, хуанхе, меконг, амур, лена, енисей, волга, инд, евфрат, дунай крупнейшие озера: каспийское, байкал, балхаш, ладожское, онежское, иссык-куль, урмия, дунтинху, венерн, аральское, таймыр, ханка вроде все))))
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