Горы равнины реки Озёра в Евразии

География
Горы равнины реки Озёра в Евразии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупнейшие реки: янцзы, хуанхе, меконг, амур, лена, енисей, волга, инд, евфрат, дунай крупнейшие озера: каспийское, байкал, балхаш, ладожское, онежское, иссык-куль, урмия, дунтинху, венерн, аральское, таймыр, ханка вроде все))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите тексты по английскому языку.
Ответить
Математика
Как из 4 палочек, не ломая их получить 15
Ответить
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника стороны которого равны а =3,4см b5,5
Ответить
Математика
С одного аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два сам??лёта и через 3 ч оказались в пунктах назначения на расстояние 3900...
Ответить
Русский язык
Удочка согнулась в дугу руки у меня дрожали я рванул сильнее из воды вылетел громадный линь. в каком предложении отрывка три слова?
Ответить