Общественная опасность групповой ненависти Написать какие существует опасност??
Обществознание
Общественная опасность групповой ненависти Написать какие существует опасност??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессознательность,внушаемость,стадное чувство,заражаемость всех членов группы ненавистью к предмету,ущемление интересов,агрессия
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