Прочитай. Выдели предложения. Озоглавьте текст. Спеши его, вставляя пропущенные б??квы и правильно оформляя предложения на письме.

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ХОЛОДНАЯ ЗИМА. Стоит холодная зима.Белый,пушистый ковер накрыл поля и холмы.Деревья по ночам трещат от мороза.Рыбы ушли на дно рек и озер.Лиса укрылась в норе,только голодный волк бродит по лесам,полям и дорогам.