10-4 5/12 6 1/5-2 2 5/6-1/3 3 2/7-2 4/7 другое 3 плюс 1/2-4/5
Математика
10-4 5/12 6 1/5-2 2 5/6-1/3 3 2/7-2 4/7 другое 3 плюс 1/2-4/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что надо делать я не понимаю задание, последный ответ 2,7
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