Почему сражение под Лейпцигом называют битвой народов? Сколько народов участвовало в нем? Чем битва народов похожа на бородинское сражение, а чем отличается от него?
История
Почему сражение под Лейпцигом называют битвой народов? Сколько народов участвовало в нем? Чем битва народов похожа на бородинское сражение, а чем отличается от него?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Битва под Лейпцигом(битва народов) -крупнейшее сражение в череде Наполеоновских войн и в мировой истории до Первой мировой войны, в котором император Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Французская сторона: кроме французов, итальянцы, голландцы, бельгийцы, саксонцы. Их противники: австрийцы, пруссы(пруссаки), шведы, баварцы, русские и также многочисленные народы Российской империи. Из этого следует ,что в этом сражении участвовало наибольшее количество народов. Похожа на Бородино тем, что французы отступили. Отличается тем ,что это было уже освобождение захваченных территорий других стран.
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