Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 8 см и началь??ой фазой 1/3п. При частоте колебаний 0.25 гц, через одну секунду после начала колебаний смещение точки от положения равновесия будет равной..?

Физика

Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 8 см и началь??ой фазой 1/3п. При частоте колебаний 0.25 гц, через одну секунду после начала колебаний смещение точки от положения равновесия будет равной..?

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