Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 8 см и началь??ой фазой 1/3п. При частоте колебаний 0.25 гц, через одну секунду после начала колебаний смещение точки от положения равновесия будет равной..?

Физика
Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 8 см и началь??ой фазой 1/3п. При частоте колебаний 0.25 гц, через одну секунду после начала колебаний смещение точки от положения равновесия будет равной..?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синусоидальные колебания описываются уравнением: А=Аm*sin(ωt+Ф0), где Аm - амплитуда, ω - круговая (циклическая) частота, Ф0 - начальная фаза. ω=2π√, где √ - частота. По условию задачи Аm=8, √=0,25, Ф0=π/3, тогда ω=2π√=2π*0,25=π/2; А=Аm*sin(ωt+Ф0)=8sin(π/2*t+π/3). Через 1 секунду: А=8sin(π/2*t+π/3)=8sin(π/2*1+π/3)=8sin(π/2+π/3)= =8sin5π/6=8sin(π-π/6)=8sinπ/6=8*(1/2)=4 (см)
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