21 Жаттыгу Ангиме курау (купдели сын есиммен) 21 Упражнение

Қазақ тiлi
21 Жаттыгу Ангиме курау (купдели сын есиммен) 21 Упражнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бір күні Амангелді ата жылқыларды бағып жүрген.Осы жерде көп жылқылар болған еді.Жылқыладрың түстері әр түрлі болды.Біреіунің түсі көк ала,екіншісінің қоңыр ақ,үшіншісінің қызғылт сары,төртіншісінің сары ала.Олардың арасында қара жылқы болды.Сол қара жылқыда Амангелді ата отырған.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1)Определите тип связи в веществах: О2, РCl3, CaCl2 2)Определите тип связи в веществах: KBr, Br2, HBr Если можно, пришлите фотографией схемы дл...
Ответить
Физика
Если тело совершает гармонические синусоидальные колебания с амплитудой 10 см и н??чальной фазой п/6, то в начальный момент времени t=0 смещение те...
Ответить
Физика
Материальная точка совершает синусоидальные колебания с амплитудой 8 см и началь??ой фазой 1/3п. При частоте колебаний 0.25 гц, через одну секунду ...
Ответить
Литература
Что такое ролевая лирика
Ответить
История
Почему сражение под Лейпцигом называют битвой народов? Сколько народов участвовало в нем? Чем битва народов похожа на бородинское сражение, а чем о...
Ответить