21 Жаттыгу Ангиме курау (купдели сын есиммен) 21 Упражнение
Қазақ тiлi
21 Жаттыгу Ангиме курау (купдели сын есиммен) 21 Упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бір күні Амангелді ата жылқыларды бағып жүрген.Осы жерде көп жылқылар болған еді.Жылқыладрың түстері әр түрлі болды.Біреіунің түсі көк ала,екіншісінің қоңыр ақ,үшіншісінің қызғылт сары,төртіншісінің сары ала.Олардың арасында қара жылқы болды.Сол қара жылқыда Амангелді ата отырған.
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