1)Определите тип связи в веществах: О2, РCl3, CaCl2 2)Определите тип связи в веществах: KBr, Br2, HBr Если можно, пришлите фотографией схемы для этих веществ))

Химия

1)Определите тип связи в веществах: О2, РCl3, CaCl2 2)Определите тип связи в веществах: KBr, Br2, HBr Если можно, пришлите фотографией схемы для этих веществ))

Автор: Гость