1)Определите тип связи в веществах: О2, РCl3, CaCl2 2)Определите тип связи в веществах: KBr, Br2, HBr Если можно, пришлите фотографией схемы для этих веществ))
Химия
1)Определите тип связи в веществах: О2, РCl3, CaCl2 2)Определите тип связи в веществах: KBr, Br2, HBr Если можно, пришлите фотографией схемы для этих веществ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О2, Br2 ковалентная неполярная РCl3, HBr ковалент полярная. Остальное ионная
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