На рисунке изображен график функции y=f (x) .прямая, проходящая через начало координ??т, касается графика этой функции в точке с абциссой 5. найдите значение производной функции в точке x0=5
Математика
На рисунке изображен график функции y=f (x) .прямая, проходящая через начало координ??т, касается графика этой функции в точке с абциссой 5. найдите значение производной функции в точке x0=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алгоритм: Если в задаче дан график функции f(x), касательная к этому графику в некоторой точке x0, и требуется найти значение производной в этой точке, применяется следующий алгоритм: 1. Найти на графике касательной две «адекватные» точки: их координаты должны быть целочисленными. Обозначим эти точки A (x1; y1) и B (x2; y2). Правильно выписывайте координаты — это ключевой момент решения, и любая ошибка здесь приводит к неправильному ответу. 2. Зная координаты, легко вычислить приращение аргумента Δx = x2 − x1 и приращение функции Δy = y2 − y1. 3. Наконец, находим значение производной D = Δy/Δx. Иными словами, надо разделить приращение функции на приращение аргумента — и это будет ответ.
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