№696.Помогите пожалуйста
Алгебра
№696.Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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А) 1/3х+1/3-2/3х+2/3=2/3х-2 -1/3х+1=2/3х-2 -1/3х-2/3х=-2-1 -х=-3 х=3 б)1,5х+3,5-1,5х+1,5=0,75х+0,75 0х+5=0,75х+0,75 0х-0,75х=0,75-5 -0,75х=-4,25 х=5 целая 2/3 в)х2-3х+2х2-х=3х2-6х-3 3х2-4х=3х2-6х-3 3х2-4х-3х2+6х=-3 2х=-3 х=-1,5 г)3+6х2-8х=8х2+20х-2х2+2х 3+6х2-8х=6х2+22х 6х2-8х-6х2-22х=-3 -30х=-3 х=0,1
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