За 6 часов шпунтик сделал столько же винтик за 4 часа но винтик делал на 2 детали больше в час чем шпунтик сколько деталей делал в сач шпунтик

Математика

За 6 часов шпунтик сделал столько же винтик за 4 часа но винтик делал на 2 детали больше в час чем шпунтик сколько деталей делал в сач шпунтик

Автор: Гость