За 6 часов шпунтик сделал столько же винтик за 4 часа но винтик делал на 2 детали больше в час чем шпунтик сколько деталей делал в сач шпунтик
Математика
За 6 часов шпунтик сделал столько же винтик за 4 часа но винтик делал на 2 детали больше в час чем шпунтик сколько деталей делал в сач шпунтик
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