Какие права были у сословия буржуазия??? 7 класс

История
Какие права были у сословия буржуазия??? 7 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буржуази́я (фр. Bourgeoisie) — класс крупных собственников, широко использующих наёмный труд. В общем-то обладали всеми привилегиями, кроме политических.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Задание 3!? пожалуйста подскажите
Ответить
Математика
Вычисли площадь прямоугольного треугольника,один катет которого имеет длину 16 см., а второй в 10 раз короче.
Ответить
Математика
Периметр прямоугольника 20 см, ширина 4 см. Найдите площадь прямоугольника.По действиям. Без иксов!
Ответить
Математика
За 6 часов шпунтик сделал столько же винтик за 4 часа но винтик делал на 2 детали больше в час чем шпунтик сколько деталей делал в сач шпунтик
Ответить
Алгебра
№696.Помогите пожалуйста
Ответить