Какие права были у сословия буржуазия??? 7 класс
История
Какие права были у сословия буржуазия??? 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буржуази́я (фр. Bourgeoisie) — класс крупных собственников, широко использующих наёмный труд. В общем-то обладали всеми привилегиями, кроме политических.
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