Объясните значение слов стиль палестра гимнасий

Гость: Гость:

Стиль - это важная характеристика мировоззрения, свойственная любой исторической эпохе, культурному периоду или социальной группе. Палестра - это Гимнастическая школа для мальчиков в Др. Греции Гимнасий - это воспитательно-образовательное учреждение в Др.Греции