Объясните значение слов стиль палестра гимнасий
История
Объясните значение слов стиль палестра гимнасий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стиль - это важная характеристика мировоззрения, свойственная любой исторической эпохе, культурному периоду или социальной группе. Палестра - это Гимнастическая школа для мальчиков в Др. Греции Гимнасий - это воспитательно-образовательное учреждение в Др.Греции
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