Объясните значение слов стиль палестра гимнасий

История
Объясните значение слов стиль палестра гимнасий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Стиль - это важная характеристика мировоззрения, свойственная любой исторической эпохе, культурному периоду или социальной группе. Палестра - это Гимнастическая школа для мальчиков в Др. Греции           Гимнасий - это воспитательно-образовательное учреждение в Др.Греции
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