Биография Чарльза Айвза

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Чарльз Айвз — сын военного капельмейстера Джорджа Айвза (1845—1894), который стал его первым учителем музыки. С 1887 года (с 13-ти лет) работал органистом в церкви. Закончил Йельский университет (1894—1898), где изучал композицию (класс X. Паркера) и игру на органе (класс Д. Бака). Начал сочинять музыку с 90-х годов XIX века. С 1899 года — церковный органист в Нью-Йорке и других городах. Работал в различных страховых компаниях, открыл собственный бизнес, ввёл ряд новшеств в страховании недвижимости. Добился значительного успеха в страховом деле, что позволило ему содержать семью, занимаясь музыкой как хобби. После 1907 года начались проблемы с сердцем, к этому со временем добавились диабет и другие болезни. С 1926 года практически перестал сочинять, в 1930-х оставил службу. До начала 1940-х годов его сочинения редко исполнялись и практически не были известны. Айвза по-настоящему признали только после смерти, когда его объявили одним из наиболее значительных американских композиторов. Первое признание пришло в 1940-х годах, когда творчество Айвза высоко оценил Арнольд Шёнберг. Айвз был награжден Пулитцеровской премией (1947) за 3-ю симфонию (1911). В 1951 году премьерой Второй симфонии Айвза (1907—1909) продирижировал Леонард Бернстайн.