Приведите примеры использования Маяковским упомянутых им примеров

Литература
Приведите примеры использования Маяковским упомянутых им примеров
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Гость:
В поэтических произведениях Владимира Маяковского особенно важны рифмы, усеченные строки, разноударные стихи, выделяет паузами значимые смысловые строки. Вот как происходит нагнетание тягостной атмосферы безысходности в стихотворении "Хорошее отношение к лошадям":  Лошадь на круп (пауза)  грохнулась (пауза) ,  и сразу (пауза)  за зевакой зевака (пауза) ,  штаны пришедшие Кузнецким клешить (пауза) ,  сгрудились…  Состояние лошади передано через лексические художественные средства: глагол - грохнулась, существительное-на круп. Ощущение безысходности передано также и синтаксически, через особую разбивку строки.  Cтук копыт умирающей лошади передан так:  Били копыта,  Пели будто:  – Гриб.  – Грабь.  – Гроб.  – Груб.  Здесь важно сочетание звуков.  создание собственных авторских неологизмов-слов или словосочетаний, придуманных самим поэтом.  В стихотворении "Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче" много самобытных авторских неологизмов: " златолобо", "ясь", "трезвонится", "вспоем".  Большинство стихотворений Маяковского имеют сюжет.  В cтихотворении Прозаседавшиеся"используется ещё один особый художественный прием: смешение разных языковых стилей. В рамках одного произведения есть слова и выражения, тесно связанные с реалиями современного поэту мира, а с другой стороны – встречаются устаревшие формы и слова. Например, : Тео, Гукон (аббревиатуры начала двадцатого века) и старинная форма глагола орать-оря; неологизм того времени-аудиенция и архаизм -со времени она .  Гиперболы, контрасты, развернутые метафоры  Меня сейчас узнать не могли бы:  жилистая громадина  стонет,  корчится.  Что может хотеться этакой глыбе?  А глыбе многое хочется!  В роли ритмической единицы-лесенка  Нами  лирика  в штыки  неоднократно  атакована,  ищем речи  точной  и нагой.
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