Приведите примеры использования Маяковским упомянутых им примеров

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В поэтических произведениях Владимира Маяковского особенно важны рифмы, усеченные строки, разноударные стихи, выделяет паузами значимые смысловые строки. Вот как происходит нагнетание тягостной атмосферы безысходности в стихотворении "Хорошее отношение к лошадям": Лошадь на круп (пауза) грохнулась (пауза) , и сразу (пауза) за зевакой зевака (пауза) , штаны пришедшие Кузнецким клешить (пауза) , сгрудились… Состояние лошади передано через лексические художественные средства: глагол - грохнулась, существительное-на круп. Ощущение безысходности передано также и синтаксически, через особую разбивку строки. Cтук копыт умирающей лошади передан так: Били копыта, Пели будто: – Гриб. – Грабь. – Гроб. – Груб. Здесь важно сочетание звуков. создание собственных авторских неологизмов-слов или словосочетаний, придуманных самим поэтом. В стихотворении "Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче" много самобытных авторских неологизмов: " златолобо", "ясь", "трезвонится", "вспоем". Большинство стихотворений Маяковского имеют сюжет. В cтихотворении Прозаседавшиеся"используется ещё один особый художественный прием: смешение разных языковых стилей. В рамках одного произведения есть слова и выражения, тесно связанные с реалиями современного поэту мира, а с другой стороны – встречаются устаревшие формы и слова. Например, : Тео, Гукон (аббревиатуры начала двадцатого века) и старинная форма глагола орать-оря; неологизм того времени-аудиенция и архаизм -со времени она . Гиперболы, контрасты, развернутые метафоры Меня сейчас узнать не могли бы: жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется! В роли ритмической единицы-лесенка Нами лирика в штыки неоднократно атакована, ищем речи точной и нагой.