Объясните значение слов:народный трибун,вето,легион,великий понтифик,авгур,фециал.
История
Объясните значение слов:народный трибун,вето,легион,великий понтифик,авгур,фециал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Консул-правительРима на год.Диктатор-правитель, обладающий неограниченной властью и ни перед кем не отчитывающийся в своих действиях.Народный трибун-должностное лицо, который защищал права плебеев.легион-армия Древнего Рима.Вето,понтификав,авгур в Древнем Риме древнейшая коллегия жрецов-птицегадателей, толковавшая волю богов главным образом на основании гадания по птицам (ауспиций, которые, если их проводили авгуры, назывались аугуриями) . Фециал в Др. Риме жреческая коллегия, отправлявшая священные обряды при объявлении войны и заключении мира.
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