Буквенные выражения и числовые подстановки Заполните таблицу

Математика
Буквенные выражения и числовые подстановки Заполните таблицу
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Гость:
А) 0 1 1.25 2 7/3 3 3 4 4.25 5 22/7 6 9 1215 66/7
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