Буквенные выражения и числовые подстановки Заполните таблицу
Математика
Буквенные выражения и числовые подстановки Заполните таблицу
Ответ(ы) на вопрос:
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А) 0 1 1.25 2 7/3 3 3 4 4.25 5 22/7 6 9 1215 66/7
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