Составь и запиши предложения writes, Tiny, letters, friends, to, his. - like, We, get, to, letters.- the, Where, are, envelopes? - postcard, I, not, do, this, like. -

Английский язык

