Укажите глагол совершенного вида 1)бегал 2)наблюдай 3)рисовать 4)подготовится

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Укажите глагол совершенного вида 1)бегал 2)наблюдай 3)рисовать 4)подготовится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный вид подготовиться .что сделать??
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