Укажите глагол совершенного вида 1)бегал 2)наблюдай 3)рисовать 4)подготовится
Русский язык
Укажите глагол совершенного вида 1)бегал 2)наблюдай 3)рисовать 4)подготовится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершенный вид подготовиться .что сделать??
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