Как разобрать слово вадоёмы под цыфрой 1
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Как разобрать слово вадоёмы под цыфрой 1
Ответ(ы) на вопрос:
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Водоёмы, во-до-ё-мы В[в] - согласный, твердый, парный, звонкий. о[o] - гласный, безударный. д[д] - согласный, твердый, парный, звонкий. о[o] - гласный, безударный. [й]-согласный, мягкий, звонкий. ё< [о]-гласный, ударный м[м] - согласный, твердый, непарный, глухой. ы[ы] - гласный, безударный. ________________ 7 букв, 8 звуков
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