Над степью разг…ралась утренняя з…ря (1) и первые лучи солнца (2) ярко бл…стая (3) прик…снулись (4) к расст…лающейся р…внине. Выберите вариант, в котором верно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять за...

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Над степью разг…ралась утренняя з…ря (1) и первые лучи солнца (2) ярко бл…стая (3) прик…снулись (4) к расст…лающейся р…внине. Выберите вариант, в котором верно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые

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