Из пунктов находящихся на расстоянии 130 километров друг от друга в одно и тоже вре??я в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость первого автобуса 65 километров в час а другого скорость на 10 километров меньше...

Математика

Из пунктов находящихся на расстоянии 130 километров друг от друга в одно и тоже вре??я в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость первого автобуса 65 километров в час а другого скорость на 10 километров меньше На каком расстоянии друг от друга не будет через 6 часов после начала движения

Автор: Гость