Из пунктов находящихся на расстоянии 130 километров друг от друга в одно и тоже вре??я в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость первого автобуса 65 километров в час а другого скорость на 10 километров меньше...
Математика
Из пунктов находящихся на расстоянии 130 километров друг от друга в одно и тоже вре??я в противоположных направлениях выехали два автобуса скорость первого автобуса 65 километров в час а другого скорость на 10 километров меньше На каком расстоянии друг от друга не будет через 6 часов после начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65+(65-10)=120 км/ч - общая скорость автобусов 120*6=720 км/ч - проедут за 6 часов 720+130=850 км - расстояние между автобусами через 6 часов
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