И дети и всрослые любят книги скартинками. как правельно назвать эти картинки? спиши предложение
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И дети и всрослые любят книги скартинками. как правельно назвать эти картинки? спиши предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картинки в книгах правильно называются иллюстрации.
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