В гараже 5 рядов грузовых машин,по 9 машин в каждом.Из них 17 машин отправили для пер??возки овощей,а 19 машин-для доставки удобрений на поля. Сколько грузовых машин осталось в гараже?
Математика
В гараже 5 рядов грузовых машин,по 9 машин в каждом.Из них 17 машин отправили для пер??возки овощей,а 19 машин-для доставки удобрений на поля. Сколько грузовых машин осталось в гараже?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9×5=45(м)-всего. 2)19+17=36(м)-отправили. 3)45-36=11(м)-осталось. ответ:11 машин осталось в гараже.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык