В гараже 5 рядов грузовых машин,по 9 машин в каждом.Из них 17 машин отправили для пер??возки овощей,а 19 машин-для доставки удобрений на поля. Сколько грузовых машин осталось в гараже?

Математика

В гараже 5 рядов грузовых машин,по 9 машин в каждом.Из них 17 машин отправили для пер??возки овощей,а 19 машин-для доставки удобрений на поля. Сколько грузовых машин осталось в гараже?

Автор: Гость