Вследствие взаимодействия 1,97 г двухвалентного металла с хлором,получили 3 г хлорида.Определите металл

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Уравнение реакции: Ме+Cl₂ = MeCl₂ Пусть атомная масса металла равна М. Тогда молярная масса хлорида равна (М+71) Имеем уравнение: 1,97/М = 3/(М+71) Решая его относительно М получаем М = 137. Это барий.