Составить текст ко дня 8марта
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Составить текст ко дня 8марта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мамочка,поздравляю тебя с этим замечательным праздником! С праздником! С 8 марта!Оставайся всегда такой же доброй,красивой. Будь здоровой. Мама я тебя,всегда буду любить? Спасибо за все!
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